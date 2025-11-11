La Sub-17 muy cerca del adiós

Con el buen remate de cabeza de Aldo de Nigris (57’), que descontaba el marcador, las esperanzas de la Selección Mexicana Sub-17 de empatar el partido y tener más posibilidades de avanzar a dieciseisavos de final en el Mundial se fueron al cielo... Por un minuto. Apenas 60 segundos después, Mladen Mijajilovic, quien abrió el marcador al 17’, culminó su tarea como verdugo del Tricolor y puso el 3-1 definitivo para Suiza.