México avanza a Cuartos de Final tras vencer a Paraguay

Paraguay llegó a los octavos de final del Mundial Sub-17 femenil de manera invicta, pero se encontraron con un aguerrido y ordenado equipo mexicano que les presentó a la derrota en la Copa Mundial de Marruecos.

La Selección Mexicana se impuso 1-0 a las sudamericanas con un solitario gol de Berenice Ibarra en el primer tiempo y ahora enfrentará a su similar de Italia en la ronda de los cuartos de final.

Con tres victorias y un descalabro, las dirigidas por Miguel Gamero siguen con vida en el Mundial Sub-17, luego de un encuentro en el que fueron superiores, lograron doblegar a las sudamericanas que lucharon hasta el último segundo.