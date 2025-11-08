México obtiene medalla de bronce en Mundial Femenil Sub-17

Aún cuando parecía que México se quedaría con las manos vacías, la medalla de bronce fue suya. En una cardíaca tanda de penales, las dirigidas por Miguel Gamero se apropiaron del tercer lugar en el Mundial Femenil Sub-17 de Marruecos, superando 3-1 a Brasil después de que el choque —en su tiempo regular— finalizara en un empate 1-1.

Inconsolable, la delantera Evelin Bonifácio estalló en un estruendoso llanto. Un autogol en el 90'+6' obligó a que el partido se definiera desde los once pasos. Sus compañeras se acercaron a abrazarla, pero la desesperación de la futbolista brasileña era tanta que no le quedó más que cubrirse el rostro con las manos.

¿Cuál fue la reacción de los involucrados?

Las jugadoras mexicanas celebraron con entusiasmo el logro, mientras que el equipo brasileño quedó devastado por la forma en que se definió el partido. Este resultado marca un hito importante para el fútbol femenino en México, que sigue creciendo y ganando reconocimiento a nivel internacional.

¿Qué significa este triunfo para México?

La medalla de bronce en el Mundial Femenil Sub-17 representa un paso significativo para el desarrollo del fútbol femenino en el país. Las jóvenes futbolistas han demostrado su talento y determinación, lo que augura un futuro prometedor para el deporte en México.