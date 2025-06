José Antonio Noriega elogia el nuevo formato del Mundial de Clubes

En su logro de avanzar a Octavos de Final del Mundial de Clubes, los Rayados estuvieron acompañados por Mikel Arriola, Comisionado de la Federación Mexicana de Futbol.

Mikel posó con los directivos del Club de Futbol Monterrey y se dio tiempo de felicitar a jugadores como Germán Berterame, Jesús Corona y Luis Reyes.

"¡Qué viva la Pandilla del Cerro de La Silla!", posteó la Liga MX en su cuenta de X para felicitar al Monterrey como el único club mexicano que sigue en la pelea mundialista.

Y al salir del estadio, Manuel Filizola, presidente del Consejo de Administración de Rayados, se topó con unos eufóricos aficionados de los Rayados que festejaban el histórico pase y grababan contenido para Zona Rayada.

¿Qué opina del rendimiento de Rayados en esta Fase de Grupos?, le preguntó un seguidor a Filizola.

"Imagínate el grupo tan difícil que nos tocó con River e Inter y hoy estamos en la siguiente fase, estamos muy contentos, sobre todo por la afición que al final es lo más importante".

¿Cómo nos va a ir con el Dortmund? ¿Le ganamos?

"¡Claro, claro!, si pudimos con Inter, que no vayamos a hacer un gran papel, ¡claro, vamos a ganar!".

APLAUDE 'TATO' FORMATO

Horas antes, el presidente deportivo José Antonio Noriega, habló para ESPN y se mostró congratulado por el nuevo formato del Mundial de Clubes.

"A mí en lo personal me gusta mucho el formato, me parece una gran idea de la FIFA tener un Mundial de Clubes real, porque el que se llamaba Mundial de Clubes, el pasado, era un formato, desde mi humilde punto de vista, irreal y no tan competitivo, por eso este me parece que tiene mucha vida por delante y somos muy afortunados de vivir esta primera edición", comentó Noriega.

Y sobre las declaraciones de Estaban Andrada que manifestó su molestia porque no le han hablado de frente sobre su futuro en el Club, manifestó que no son los tiempos para hacerlo.

"No, no hemos tenido ese diálogo, porque la Federación Mexicana permitió ampliar la cantidad de extranjeros para este torneo, no solo llegó Santiago Mele, trajimos a Johan Rojas, porque el reglamento de cantidad de extranjeros es distinto al torneo local, nos permite estar más sólidos", explicó.

"Esteban ha sido elegido por el cuerpo técnico para seguir iniciando y jugando los partidos y lo ha hecho muy bien, no sorprende, es un portero de mucha calidad, el resto lo estaremos analizando, abordando más adelante, ahora estamos concentrados en el partido a partido, habrá temas que veremos más adelante no solo con Esteban, sino con otros jugadores", mencionó.