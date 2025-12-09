Altas y bajas de los 18 equipos de cara al Clausura 2026

La final del torneo Apertura 2025 apenas se va a llevar a cabo esta semana, pero el resto de los equipos de la Liga MX ya está planificando su semestre en el Clausura 2026, torneo que tendrá algunas modificaciones para la Liguilla de cara a la Copa del Mundo 2026.

¿Qué cambios se esperan en la Liga MX para el Clausura 2026?

A continuación, te presentamos las altas y bajas de cada equipo de la Liga MX para el próximo torneo.

Toluca: los Diablos por ahora no tienen altas ni bajas.

Tigres: los felinos no tienen altas ni bajas por el momento.

Tijuana: los Xolos no tienen altas ni bajas confirmadas, pero Cristian Arango es un rumor de llegada.

Santos: los Guerreros no tienen movimientos confirmados, pero los rumores indican que podrían perder a dos hombres importantes como Bruno Barticciotto y Carlos Acevedo.

Querétaro: Altas: Esteban González (DT). Bajas: Benjamín Mora (DT).

Pumas: Altas: ninguna por ahora. Bajas: Aaron Ramsey. Rumores altas: Diber Cambindo, Cristian Arango y James Rodríguez.

Puebla: Altas: ninguna por ahora. Bajas: Hernán Cristante (DT), Jesús Rivas, Juan Fedorco, Efraín Orona y Ricardo Marín.

Pachuca: los Tuzos no nos tienen altas ni bajas confirmadas.

Necaxa: Altas: Martín Varini (DT), Raúl Martínez. Bajas: Fernando Gago (DT) y Ángel Chávez (Tapatío).

Monterrey: Altas: ninguna por el momento. Bajas: Sergio Ramos. Rumores altas: César Montes.

Mazatlán FC: no tienen bajas ni altas confirmadas.

León: Altas: Iván Rodríguez. Bajas: James Rodríguez.

Chivas: Altas: por ahora no tiene confirmada la llegada de Ángel Sepúlveda. Bajas: Javier Hernández, Cade Cowell.

FC Juárez: Altas: Pedro Caixinha (DT). Bajas: Martín Varini (DT).

Cruz Azul: la Máquina no tiene altas ni bajas confirmadas.

Atlético San Luis: los potosinos no tienen altas ni bajas confirmadas.

Atlas: Altas: Manuel Capasso (Olimpia).

América: las Águilas no tienen altas ni bajas confirmadas.