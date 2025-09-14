Rayados es líder tras derrotar a Gallos

Una victoria con sabor a liderato. Monterrey logró imponerse por la mínima a Querétaro en su visita al Estadio Corregidora, para colocarse en la cima de la clasificación del Apertura 2025.

El marcador se abrió al minuto 24 con la anotación de Germán Berterame, quien aprovechó un rebote en el área de Gallos para mandar a guardar el balón al fondo de la red. El argentino mató el esférico con el pecho para después rematar con la pierna derecha y hacer su quinto tanto de la temporada.