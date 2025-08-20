Inter Miami-Tigres, Toluca-Orlando City, Seattle Sounders-Puebla, y LA Galaxy-Pachuca se juegan el prestigio de la MLS y de la Liga MX.

Como en las dos ediciones anteriores del torneo fue evidente el dominio de los clubes estadounidenses, ahora cambió el formato de competencia para garantizar que hasta esta instancia haya un representante de cada Liga en los juegos.

La ronda de nocaut arranca en Miami. El Inter tiene en duda a Lionel Messi, ante unos Tigres que cuentan con el refuerzo argentino Ángel Correa.

En Los Ángeles, el campeón mexicano Toluca encara al Orlando City, al que duplica en valor de plantilla, pero que tiene buen futbol.

En Seattle, no será fácil la visita del Puebla al Sounders, un equipo que recién jugó el Mundial de Clubes.

También en Los Ángeles, el cuadro de casa LA Galaxy le hace los honores al Pachuca, otra de las grandes esperanzas de México.

Si la Leagues Cup hubiera tenido una clasificación general y no por Liga, solamente Toluca y los Tuzos estarían en Cuartos.

No fue así y por ello cuatro equipos mexicanos tienen la gran oportunidad de clasificar a Semifinales y, ¿por qué no?, quizá jugar la Final por primera vez desde que los 18 de la Liga MX retan a los de la MLS que, supuestamente, tenían menor nivel.



