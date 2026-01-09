En Pumas no descartan que Chucky Lozano sea su refuerzo bomba

En los Pumas, no pasó desapercibida la noticia de que Hirving Lozano ya no entra en los planes deportivos del San Diego FC, a pesar de que tiene contrato hasta 2028.

El propio director técnico de la escuadra sandieguina, Mikey Varas, reveló que el Chucky no "encaja y lo mejor es seguir sin él".

Por tal motivo, el extremo mexicano tendrá que buscar un nuevo equipo apenas una temporada después de haber llegado a la Major League Soccer (MLS).

¿Qué dijo Mikey Varas sobre Hirving Lozano?

En el Club Universidad Nacional no descartan la posibilidad de que el dos veces mundialista (Rusia 2018 y Qatar 2022) con México pueda convertirse en su flamante refuerzo para el Clausura 2026.

Al ser cuestionado sobre la posible llegada de Hirving Lozano, el vicepresidente deportivo de los Pumas, Antonio Sancho, no la negó; únicamente reconoció el interés.

"Siempre es interesante un jugador como 'Chucky'. Al final de cuentas es un jugador con gran nivel, diferente, digo, ya más grande, pero todo lo que ha hecho a nivel Selección... sería interesante", respondió.

Interés de Pumas por Hirving Lozano tras su salida

No obstante, el dirigente auriazul también dejó en claro que la directiva universitaria tendría que analizar el tema salarial, pero que, de momento, no lo tienen en el radar, sobre todo porque fue una noticia inesperada.

"Primero habría que ver si entra en presupuesto, pero no sabemos, no hemos explorado, ni nada por el estilo", añadió Antonio Sancho, quien aseguró que los Pumas tienen plantel completo, pero que todavía podrían sumar otra incorporación de aquí a que cierre el mercado de transferencias invernal.