Miguel Herrera explota contra el arbitraje

El América de André Jardine volvió a demostrar su poderío ofensivo ante Tijuana al sentenciar la victoria (3-0) en un lapso de 12 minutos.

EXPULSIÓN

Es una realidad que la expulsión del defensa central de Xolos, Kevin Balanta, permitió que el conjunto de Miguel Herrera dejara espacios al quedarse con un hombre menos.

Situación que los dirigidos por André Jardine no desperdiciaron y se dieron un festín en la portería de la escuadra fronteriza.

Sin embargo, el Piojo no dudó en mostrar su inconformidad y explotó contra el silbante Óscar Mejía al sentirse afectado por la doble tarjeta amarilla a su defensa central.

"El árbitro nos desajustó el partido. Hay que analizar las tarjetas porque para mí ninguna de las dos es. Cuando te sacan un jugador, empiezas a flaquear y a darles espacios".

Además, el director técnico mexicano aprovechó para mandarle un mensaje a su exequipo al finalizar el compromiso en el Estadio Azteca.

"Once contra once, yo no vi al esplendoroso América. [Es] un equipo fuerte, sólido, con buenos jugadores, pero el mío le estaba compitiendo de igual a igual".

En conferencia de prensa, el Piojo Herrera sentenció que el no vio una gran diferencia entre la versión actual del América y sus Xolos.

"Era un partido muy parejo hasta que vino la expulsión y se inclinó la balanza. Nosotros tuvimos un par de oportunidades muy claras de gol", puntualizó el entrenador de Tijuana.