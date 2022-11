Revela Herrera cómo fue su salida de Tigres

Tras tres torneos como timonel, Herrera se va molesto y con rabia al no conseguir un título con el club auriazul, pero tranquilo porque dejó todo en el banquillo.

El "Piojo" reveló que desde hace meses tuvo ofertas en Arabia Saudita, Irak y España, pero él se veía muchos años más en Tigres.

"Quisiera agradecer a la directiva, en todo el staff y los jugadores por haber confiado en mi persona del club que ha confiado en mi persona", dijo.

"Hoy desafortunadamente la tengo que dejar con mucha tristeza, sinceramente, con mucha molestia, rabia y enojo, de no poderle haber dado a esta afición un logro importante".

"Estaba muy ilusionado por seguir armando este proceso de trabajo para lograr cosas trascendentales. No pasa por resultados, la decisión la tomaron ellos, seguramente me preguntarán por qué, ni yo lo sé".

"Era un proceso a mediano y largo plazo, a corto plazo les dije que sería muy difícil".

¿AFECTÓ DECIRLE 'VIEJOS'?

"No fue una declaración, fue una palabra. Me equivoqué y le dije a los muchachos. Es un grupo maduro, pero también recalque que corrimos más cuando jugamos contra Pachuca. En ese proceso íbamos (de renovación)".

"Fue una palabra, reitero, después la analicé dije 'chin la cag...', fui con los muchachos y les dije 'dije esta pen...', pero al final de cuentas, si evalúas a la persona que vas a buscar, si yo te voy a contratar a ti, y veo todas tus cualidades y defectos, en los defectos puedes trabajar, pero sí cualidades son muy buenas, voy a trabajar en tus defectos".

¿TE SENTISTE TRAICIONADO?

"Sí me sorprendió muchísimo, en ese momento tuve sensaciones encontradas, de la tristeza, al enojo y la molestia, eso, soy empleado y cualquier empleado es prescindible. No, traicionado no, porque la traición es cuando hacen algo por la espalda, y acá fue de frente".

¿PASÓ POR ALGO EXTRACANCHA SU DESPIDO?