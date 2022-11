Sorprende su despido

Sí dije viejo y me equivoqué, es más un plantel maduro que hay que renovar. Dije ´me puede tocar a mí o el que venga lo tiene que hacer´. Obviamente molesta, sí... la ´calabacee¨ MIGUEL HERRERA EX DT DE TIGRES

Tras ser cesado como DT de Tigres, Miguel Herrera aceptó su error al decirle "viejo" al plantel felino y se dijo consternado por su repentina salida del club, pues sus números lo respaldan.

En charla con ESPN, el "Piojo" se pronunció luego de su salida de la institución y reveló que fue el presidente Mauricio Culebro el encargado de darle las gracias en su casa.

La salida de Herrera se da tras la eliminación en los Cuartos de Final del Apertura 2022 contra Pachuca, el pasado 16 de octubre. El entrenador mundialista ofrecerá este viernes una rueda de prensa en su casa ante los medios regiomontanos.

SE DISCULPÓ CON EL PLANTEL

"Sí dije viejo y me equivoqué, es más un plantel maduro que hay que renovar. Dije ´me puede tocar a mí o el que venga lo tiene que hacer´.

"Obviamente molesta, sí. Lo primero que dije fue disculparme con los muchachos, la ´calabacee´. Al final de cuentas es una palabra que no se tiene que usar porque son jóvenes para la vida, a veces decimos viejos para el deporte, pero más bien un equipo maduro que ya ha ganado todo y que por todas las circunstancias del mundo tiene que empezar a renovarse".

DEFIENDE SU GESTIÓN

"Si tú comparas el año y medio del proceso de Tigres con todos los equipos, solamente hay dos equipos que mantuvimos al mismo técnico en medio, y soy el único técnico que tiene el 60 por ciento de los juegos ganados.

"Iba un buen proceso, a Pachuca aquí era para hacerles más goles, y allá también, después Pachuca fue más superior que los demás, fuimos mejores, el resultado no fue, la posición de la tabla pesó, la declaración me equivoqué, ofrecí disculpas".

CULEBRO LE DIJO ´CIAO´

"Sí, me citó en su casa. Le pregunté que si había algo y me dijo ´mañana platicamos´. Me presenté en su casa, nos sentamos y de repente me dijo: ´He tomado la decisión de que hasta aquí llega la relación´. Me tomé un vaso de agua y me fui.

"Después de tres semanas de venir planeando, venir juntándonos, muchas veces hablar de jugadores, mandar gente a Sudamérica, de todas las cosas que veníamos pensando que se podían dar, pues me cae de sorpresa (el despido)".

"Me embargó la tristeza, la molestia, me tomé el agua que estaba ahí y mejor me paré y me fui, porque no estaba pensando las cosas, dije ´no estoy bien´. Mauricio es mi amigo, dentro del futbol es mi jefe, pero fuera de ella es mi amigo, teníamos una gran relación".

SE APUNTA AL TRI

"De Selección siempre me dijeron: ´tu nombre siempre será un común denominador, como saliste de Selección´; he oído mucho a David que "Tata" se va, y si buscan un sustituto....

"Tengo la confianza de que vamos avanzar de la Fase de Grupos y el cruce que es difícil, pero tengo confianza".

YA SUENA COCCA

Sorpresivamente, tras una "evaluación" de la directiva, "El Piojo" fue destituido como técnico de los Tigres y la opción número uno para sustituirlo es el argentino Diego Cocca.

Una fuente allegada a la institución felina aseguró que ya platicaron con el ex técnico bicampeón del Atlas y sólo esperan definir mínimos detalles para firmarlo y presentarlo la próxima semana.

El Club Tigres informó el despido de "El Piojo" luego de tres temporadas donde obtuvo buenos números, ya que llegó a dos Semifinales, tuvo dos campeones de goleo y fue eliminado en Cuartos de Final.

Sin embargo, lo extracancha fue lo que le costó el puesto.

Errores de reglamento y declaraciones sin autocrítica, así como calificar de "viejo" al plantel, tras la eliminación en el torneo recién terminado, fueron claves para despedirlo.

La gota que derramó el vaso, y que incluso molestó a los altos directivos de Cemex, fue que Herrera no iba a estar con Tigres el próximo 28 de noviembre, que es el arranque de la pretemporada, por colaborar como analista de TV del Mundial en Qatar.

Mauricio Culebro, presidente de los felinos, dijo que el nuevo entrenador sería anunciado el martes para no quitarle reflectores a la Final de la Liga MX Femenil entre Tigres Femenil y América, que se juega viernes y lunes.

Aunque Cocca es la opción más firme, también hablaron con Robert Dante Siboldi.

Cocca terminó su relación laboral con los Rojinegros el pasado Apertura 2022, sin poder clasificarlos al Repechaje.

Sin embargo, el DT tiene grabado su nombre en el futbol mexicano por ser el tercer técnico en México que logra un bicampeonato en torneos cortos -Apertura 2021 y Clausura 2022- junto con Hugo Sánchez y Gustavo Matosas.

Además, Cocca acabó con una sequía de 70 años del Atlas de no ser campeón de Liga en México.