¿Cuándo y dónde ver el partido de la Selección Mexicana?

México continúa con su preparación de cara al Mundial de 2026 y esta semana disputan el primer partido amistoso del año frente a la Selección de Panamá, con la esperanza de firmar una victoria para iniciar con el pie derecho este semestre.

¿Qué jugadores convocó Javier Aguirre para el amistoso?

Para este partido, Javier Aguirre presentó una convocatoria conformada solamente por jugadores de la Liga MX, ya que, al no ser Fecha FIFA, el técnico mexicano no puede contar con los futbolistas que juegan en el extranjero.

Obed Vargas, jugador del Seattle Sounders de la MLS, es el único que no radica en el futbol mexicano, pero recibió su llamado porque la liga estadounidense aún no comienza. La gran sorpresa de este listado fue la convocatoria de ocho jugadores de las Chivas, siendo el club con más futbolistas en el Tri para este partido amistoso lo que confirma el gran momento que vive el actual líder del Clausura 2026.

Detalles del partido amistoso entre México y Panamá

México cerró el 2025 enfrentado a Paraguay el 18 de noviembre, duelo que perdieron 2-1 y aumentó la preocupación del proyecto comando por Javier Aguirre rumbo a la Copa del Mundo de este año. Además, se vivieron momentos muy tensos con la afición tricolor.

Con un nuevo año comenzando, el "Vasco" y compañía buscan arrancar de la mejor manera el semestre mundialista para reconectar con su afición y lucir fuertes previo a la inauguración frente Sudáfrica el próximo 11 de junio en el Estadio Banorte.

Impacto del amistoso en la preparación para el Mundial

Panamá vs México: Día, horario y transmisión

· Día: Jueves 22 de enero

· Hora: 19:00 horas del centro del país

· Transmisión: Canal 5, Azteca 7, TUDN y VIX.