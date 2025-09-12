México contra Uruguay, en Torreón

Los charrúas clasificaron al Mundial en el cuarto puesto de la Eliminatoria de al Conmebol, además de que marchan en el sitio 16 del ranking de la FIFA.

"Sabemos la importancia que tiene la afición (de Torreón) con su equipo y su gente, es un gran orgullo estar aquí el 15.

"En este camino de preparación rumbo al Mundial del 2026 que es en casa y en donde Javier Aguirre nos ha pedido enfrentar a equipos de nivel, dentro del ranking top de la FIFA, que Uruguay lo es, bien dirigido por Marcelo Bielsa y un equipo con mucha dinámica", expresó el director deportivo de Selecciones Nacionales varoniles, Duilio Davino.

El presidente ejecutivo de la FMF, Ivar Sisniega, valoró el tipo de rivales que enfrentará México en las próximas Fechas FIFA, Colombia, Ecuador y Uruguay.

"Poder tener más juegos en México y sobre todo rumbo a la Copa del Mundo 2026 en donde vamos a ser anfitriones, queremos hacer más cercana la relación con la afición de todo el país.

"El otro aspecto que nos pidió Javier Aguirre es que quería enfrentar a la Selección Nacional con rivales de alto nivel, que nos pongan en dificultades, que le permitan probar a rivales de aquí a la Copa del Mundo, lo acabamos de ver contra Japón y Corea.



