Admite Raúl que el grupo ´pudo ser peor´

México ya conoce su camino para la fase de grupos del Mundial 2026: Sudáfrica, Corea del Sur y el ganador del Repechaje europeo 4 serán los rivales a vencer. Como era de esperarse, los líderes del Tricolor no tardaron en reaccionar.

¿Quiénes son los rivales de México en el Mundial 2026?

El primero en levantar la voz fue el referente en el ataque, Raúl Jiménez, quien valoró el sector de la Selección Mexicana con precaución.

"No hay rival fácil, pero pudo ser peor. Es un buen sector y se pueden sacar cosas positivas, ya estamos pensando en salir primeros", aseveró en charla con TUDN.

Además, el canterano del América confesó que tiene un objetivo personal: disputar por primera vez un partido inaugural como titular.

"Tengo que seguir trabajando estos meses en el Fulham para que ese momento llegue. Me ha tocado ver tres partidos inaugurales desde la banca, y ahora tengo la mira puesta en poder iniciar el 11 de junio".

Reacciones de Raúl Jiménez sobre el grupo del Mundial

Por su parte, Edson Álvarez demostró su alivio al conocer a los rivales, aunque sin evadir su responsabilidad de capitán, analizó a sus contrincantes:

"Estoy contento, son rivales que conocemos. A Corea del Sur lo enfrentamos hace un par de meses (2-2). Sudáfrica es un viejo conocido... y está la incertidumbre del tercer rival, que me parece podría ser uno de los más fuertes del grupo".

Finalmente, el "Machín" reconoció que los últimos resultados han sido positivos: "No hemos podido ganar, pero sí hemos tenido mucha posesión. Nos falta un poco más de idea en el último pase, esa calma frente a la portería."