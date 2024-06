Pese a malos resultados, se miran como favoritos

CIUDAD DE MÉXICO



México está a 10 días de su debut en la Copa América 2024 y, a pesar de que los partidos previos a su concentración han dejado muchas incógnitas, en el Tricolor hay confianza por revertir la situación.

Gerardo Arteaga, lateral de Rayados del Monterrey y titular por la banda izquierda para Jaime Lozano, asegura que el combinado nacional está listo para destacar en la justa de la Conmebol.

"México está para grandes cosas, y sé que, con este grupo que nos tocó, podemos llegar lejos. Nosotros estamos con el Jimmy [Lozano] y él con nosotros. El grupo está bien, muy unido", declaró el zurdo.

Arteaga sabe que la Selección Nacional se convirtió en blanco de críticas tras perder frente a Uruguay (4-0) y Brasil (3-2), pero el surgido en el Santos minimizó, lo que se dice, tras los malos resultados.

"Siempre habrá críticas, sin importar el resultado. Lo que sé es que el grupo está muy unido", enfatizó el lateral de 25 años.

Félix Sánchez, técnico de la selección de Ecuador, señaló en conferencia de prensa previa que México es el favorito de su Grupo, y en el combinado nacional no se quitan presión.

"¿Por qué no vernos como favoritos nosotros mismos? Lo veo así por lo que somos y somos capaces", aseveró Arteaga.

La baja de Luis Ángel Malagón fue un golpe para el equipo, pero Gerardo asegura que deben cambiar el chip pronto y estar tranquilos para lo que viene.

"Es mi amigo y me duele que no esté, pero no debe afectarle al grupo. Carlos [Acevedo] es un referente en Santos y también llegará a aportar", concluyó.