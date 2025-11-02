México enfrentará a Países Bajos por su pase a la final de la Copa

Luego de una épica victoria (5-4) en penaltis ante Italia este domingo en la Copa del Mundo Sub-17 en Marruecos, la Selección Mexicana sigue con vida en el torneo de la categoría, logrando su pase a la ronda de semifinales.

El equipo mexicano, que encontró en las manos de la arquera Valentina Murrieta a la figura del partido, al detener un par de disparos desde los once pasos en el primer tiempo, celebró de manera efusiva en la cancha el seguir con vida en el certamen, un reconocimiento a su esfuerzo.

¿Qué ocurrió?

La escuadra de Miguel Gamero, que ha logrado encontrar un espectacular orden defensivo, se instaló entre los cuatro mejores combinados del torneo, compartiendo ese lugar de privilegio con Brasil, Corea del Norte y Países Bajos, este último su rival en la antesala del juego por el título.

El equipo europeo, que hace unas horas dejó en el camino a Francia en una larga y compleja tanda de penaltis con marcador de (6-7), también eliminó a Estados Unidos y repetirá un duelo con México, al que ya enfrentó en la etapa de grupos.

¿Cuándo jugarán?

El encuentro entre México y Países Bajos, correspondiente a la semifinal del Mundial Sub-17 Femenil, se jugará el próximo miércoles 5 de noviembre en punto de las 13:00 horas, y podrá ser seguido por la señal de ViX.