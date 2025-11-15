¡Ya tocaba!

El sueño tricolor está más vivo que nunca. A pesar de los pronósticos la Selección Mexicana derrotó a Argentina en tanda de penaltis (4-5), tras empatar (2-2) en el tiempo reglamentario. Ahora, se medirá a Portugal en los octavos de final del Mundial Sub-17 de Qatar.

Con un doblete de Luis Gamboa y con un Santiago López que se vistió de héroe en los disparos desde los onces pasos, el equipo de Carlos Cariño dio la campanada y eliminó a una de las principales favoritas para conquistar el trofeo de la FIFA. Ramiro Tulián adelantó a la albiceleste con una soberbia anotación (9´). El centrocampista se colocó al borde del área Tricolor, controló el esférico y metió un potente derechazo para vencer a Santiago López. El adelantarse en el marcador le permitió a Argentina llevar el ritmo del partido. México sufrió para generar peligro y se salvó de recibir otra diana en contra.

Mas para la segunda mitad, los dirigidos por Carlos Cariño salieron con el ímpetu a tope y, en un abrir y cerrar de ojos, empataron. Gol de vestidor que les permitió meterse en el partido. Luis Gamboa aprovechó un centro de Ian Olvera y, con un remate de cabeza, marcó su primer tanto de la noche (46´). Minutos más tarde aumentó la ventaja. El extremo apareció solo dentro del área argentina y no desperdició la oportunidad de darle la vuelta al marcador (58´).

La Selección Mexicana ya tenía el triunfo y el boleto a los octavos de final en sus manos, sólo era cuestión de aguantar. Sin embargo, Santi López cometió un grave error. El portero se equivocó en una salida y Fernando Closter (87´) remató para el empate.

Mas el futbol le dio una segunda oportunidad al joven arquero en la tanda de penaltis. Con gran templanza, atajó el primer disparo de Argentina y ya con la confianza al máximo, se dio el lujo de cobrar el quinto y último tiro. No falló. Santiago López pasó de ser el villano al héroe en cuestión de minutos. México sigue con vida en el Mundial de la especialidad... Ya le tocaba vencer al verdugo argentino.



