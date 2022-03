Merece Corona llamado

"Ha sido un ganador pero él se merecía haber tenido una oportunidad de titular en un Mundial".

Corona fue parte de la Selección Mexicana en Alemania 2006, Brasil 2014 y Rusia 2018, pero ahora no ha sido convocado por Gerardo Martino, en el ciclo rumbo a Qatar 2022, lo cual le sorprende a Ordiales.

"En su largo andar ha sido siempre un gran profesional, entrena increíble, para siempre mantenerse bien y felicitarlo porque todavía le queda mucho por aportar, y a la Selección también", apuntó el directivo.

"No hay edades para los grandes jugadores, yo jugué un Mundial con 35 años, entonces no veo por qué no. Los porteros son muchos más longevos, como para que no puedan ser considerados".

Ordiales dirigió a Jesús Corona en Tecos, en 2008, pero encontró todo un profesional en La Máquina.

"Es una carrera longeva, lo tuve de jugador cuando dirigí a Tecos, era mi jugador, mi portero, lo conozco perfectamente, se formó como un líder importante en Cruz Azul", agregó.

"Lo que viví con Chuy aquí, me dejó sorprendido, no nada más de la capacidad, sino del trabajo que le ponía, el deseo que le ponía y del liderazgo que tiene dentro del terreno de juego".