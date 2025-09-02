Guillermo Ochoa podría reforzar al Querétaro en el Apertura 2025

Este martes trascendió que el histórico portero mexicano Guillermo Ochoa podría ser nuevo refuerzo del Querétaro para el torneo Apertura 2025, con el fin de que llegue a un equipo donde tenga garantizada la titularidad y pueda competir por un lugar en la próxima Copa del Mundo con la Selección Mexicana.

"Guillermo Ochoa, el arquero mexicano con una larga trayectoria en el futbol europeo, está en negociaciones con los Gallos Blancos del Querétaro, están analizando, pensando, buscando la manera de que se convierta en refuerzo del equipo de Querétaro para lo que resta de temporada y el próximo semestre, que para los jugadores que irán al Mundial será corto, porque la Liguilla se jugará sin seleccionados", informó Gustavo Mendoza en FOX Sports.

Mendoza, agregó que "es un contrato especial el que se le está buscando ofrecer a Guillermo Ochoa. La directiva está analizando la situación para ver si lo contratan, se acerca el regreso de Ochoa al futbol mexicano".

Sin embargo, el Querétaro no sería el único equipo de la Liga MX interesado en hacerse de los servicios de 'Paco Memo'.