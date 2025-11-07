Necaxa visita a Mazatlán con esperanza de play-in

Mazatlán FC recibe a los Rayos del Necaxa para despedir su triste participación en el torneo Apertura 2025 de la Liga MX.

Con 13 unidades, los Cañoneros quieren cerrar de manera decorosa su último partido ante su afición, en el estadio El Encanto, donde los Rayos tienen apenas una victoria desde 2020.

¿Qué ocurrió?

El cuadro de la Perla del Pacífico ya no logrará nada con el resultado, en cambio, el equipo que dirige Fernando Gago depende de otros resultados, sin importar que sumen tres unidades.

¿Cuál es el contexto general?

Así llegan dos equipos con futuro incierto de cara al próximo Clausura 2026 de la Liga MX, con año mundialista y muchos cambios que habrá en el futbol mexicano.