Juárez vence 1-2 al Mazatlán en su propia casa

La espera terminó. El futbol mexicano regresó con el silbatazo inicial de la Jornada 1 del torneo Clausura 2026 en el Estadio El Encanto, donde Mazatlán FC recibió a FC Juárez en un duelo disputado.

Los locales buscaban ilusionar a su afición con un buen comienzo, mientras los fronterizos, dirigidos por Pedro Caixinha, querían demostrar solidez desde el minuto uno.

¿Cómo se desarrolló el partido entre Mazatlán y Juárez?

El partido arrancó con intensidad, pero sin claridad en las áreas. Al minuto 22, Francisco Nevárez abrió el marcador para los visitantes con un riflazo cruzado desde el costado derecho que se internó en la portería defendida por Ricardo Rodríguez.

El 0-1 silenció momentáneamente a la afición mazatleca.

Los Cañoneros reaccionaron rápido. En el 35', tras una buena jugada por la banda, llegó un centro perfecto para que Facundo Almada cabeceara con potencia y empatara 1-1, desatando la euforia en las gradas.

Sin embargo, la alegría duró poco. Ya en el agregado del primer tiempo (minuto 46), un error grave en la salida de Facundo Almada permitió que José Luis Rodríguez robara el balón, avanzara y centrara para Denzell García, quien definió con frialdad desde el centro del área para el 1-2.

Detalles del encuentro: goles y jugadas clave

En la segunda mitad, Mazatlán empujó en busca del empate. Jordan Sierra fue el más incisivo: al 61' falló un remate desde fuera tras corner, y al 67' sacó un disparo que rozó el poste, generando reclamos de penalti por parte de los locales.

El juego se detuvo por lesiones, como la de Moisés Mosquera, pero Juárez se mantuvo ordenado y resistió los embates finales.

Al final, ningún equipo generó mayor peligro adicional. Juárez sumó sus primeros tres puntos con un triunfo trabajado en territorio enemigo, mientras Mazatlán lamentó los errores defensivos que le costaron el debut.

Reacciones tras el triunfo de FC Juárez en Mazatlán

Los Bravos inician con pie derecho; los Cañoneros tendrán que ajustar para las próximas fechas.