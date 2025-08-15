Reciben a Maximim como un Rey

"Para ser honesto pienso que es la mejor bienvenida de mi vida. La bienvenida fue como si fuera rey de la ciudad, así que no tengo suficientes agradecimientos para los fans. En verdad espero ser capaz de regresárselos cuando empiece a jugar", expresó el francés en charla con el club América.

Maxi, como le gusta que le digan, juega a perfil cambiado por el extremo izquierdo. Es un futbolista explosivo, fuerte. El pasado viernes, a su llegada a la Ciudad de México, alrededor de 500 aficionados acudieron al aeropuerto capitalino para recibirlo con cánticos.

"Sé que es el equipo más grande de América, el Real Madrid de América, entonces es muy importante para mí llegar a este equipo, estoy muy contento y busco estar listo lo más pronto para jugar con el equipo", comentó.

Prometió darlo todo para ayudar a ganar los mayores trofeos posibles.

"Voy a dar todo para ayudar a mi equipo y ser el mejor jugador para el entrenador. El mensaje que quiero darles es que no han visto la mejor versión de mí y voy a hacer todo por ellos para que vean la mejor versión de Maxi en México", dijo.







