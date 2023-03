Martinoli y García, ¿cambio de televisora?

"No, de ese tema no... prefiero no hablar. Ya nos tenemos que ir, muchas gracias", contestó Christian Martinoli, mientras que García respondió con un tajante: "No podemos hablar de esto".

Hace unos meses, se hizo viral una anécdota del cronista deportivo nacido en Argentina en la cual reveló que Televisa buscó hacerse de sus servicios después de la Copa del Mundo Sudáfrica 2010.