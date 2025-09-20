¡Máquina arrolladora!

Cruz Azul sigue imparable en el Apertura 2025.

La Máquina tomó momentáneamente la cima del torneo tras vencer 3-2 a Juárez, y además el equipo sumó su séptima victoria al hilo de la mano de Nicolás Larcamón.

Por más que los Bravos les metieron un susto en la primera parte, el equipo se recuperó, manejó bien el complemento y mostró un espíritu ofensivo que dejó satisfecha a la afición.

No fue un partido fácil, pero la Máquina mostró que tiene un plantel con mucho oficio que supo responder ante la adversidad. Luka Romero abrió el marcador al minuto 2 de juego con un zurdazo imposible para el arquero Sebastián Jurado que fue uno de los más abucheados esta noche.

El joven volante recibió asistencia de Charly Rodríguez y permitió que el equipo ganara confianza. Llegó el empate al 13´, luego de que Guido Pizarro le ganó a los defensas que no lo marcaron, un duro golpe para el orgullo de los celestes.

Cinco minutos después, los Bravos se repusieron y Raymundo Fulgencio encontró el 2-1. Los celestes se confiaron y el cuadro fronterizo aprovechó las fallas a la defensiva azul.

En una jugada a balón parado, un cabezazo de Gabriel Fernández regresó a los celestes a la pelea tras anotar el 2-2, en una jugada en le que le ganó en el saltó a Jesús Murillo.

En un contragolpe, los cementeros se fueron arriba tras un gol de José Paradela que hizo el 3-2 al 35´. El completo se vivió con intensidad, pero ya no hubo mayores sorpresas, ambos ajustaron sus piezas y cerraron espacios.

Después de mucho batallar, Erik Lira anotó al 74´, pero el gol fue anulado por fuera de lugar. Al 69´ vinieron las modificaciones de los celestes con los ingresos de Ángel Sepúlveda Mateusz Bogusz y Nacho Rivero, que tomaron los lugares de Romero, Paradela y el "Toro" Fernández.

Larcamón metió piernas frescas para redondear la victoria porque aunque Juárez luchó hasta el último minuto, los celestes ya no dejaron pasar nada.

Ya con 23 unidades, Cruz Azul se mantiene como el único invicto del campeonato y llegó a 19 partidos sin conocer la derrota jugando como local en Ciudad Universitaria, mientras que los fronterizos quedaron relegados en el noveno puesto con 12 puntos.

El miércoles 24 de septiembre, la Máquina volverá a tener actividad en casa frente al Querétaro y los Bravos recibirán el martes 23 a los Pumas en el Olímpico Benito Juárez.



