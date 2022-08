En Rayados llevan con calma el tema Montes

El presidente deportivo Dulio Davino dijo que incluso se analizan temas socio políticos como el conflicto bélico que se vive en aquel país.

"La oferta está y se está analizando y se está revisando no sólo la cantidad de la misma, sino también situaciones de temas financieros y de otras cosas. así es que no hemos avanzado mucho, pero sí estamos trabajando en eso para ver si se pudiera hacer o no", dijo Davino.

El directivo dijo que incluso evalúan diferentes opciones que puedan seguirles dejando derechos sobre el defensa de 25 años de edad.

"Son diferentes negociaciones cada uno, pero sí puedes quedarte de un porcentaje de una futura venta o tener un derecho de tanteo en caso de regresar a México, hay diferentes situaciones para cada jugador o para cada negociación", añadió.

"César obviamente está interesado en escuchar, en revisar y si es bueno para él está en una disposición de explorar".

ARBITRAJE NO ES DE MALA FE

Aunque el domingo se vieron afectados con la no marcación de un penal claro en el juego ante Pumas, por una mano de Arturo "Palermo" Ortiz, Davino dijo que no ve mala fe en el jueceo mexicano.

"Nos mandaron el reporte como lo hacen cada semana y sí aceptan que se equivocan el árbitro y el VAR en no marcar esa situación como penal", expresó Duilio.

"Al final también se han equivocado a favor, y cuando se equivocan en contra uno tiene que quejarse por las vías que deben de ser y entender que que los árbitros se equivocan pero para los dos lados, yo no creo que exista mala fe".

PODRÍAN REGISTRAR A DUVÁN

Los Rayados podrían dar de alta al colombiano Duván Vergara si es que al cierre de registros existen posibilidades de que pueda jugar mínimo la Liguilla.

Vergara fue operado el 2 de febrero de la rodilla derecha y ha mostrado avances significativos.

El colombiano se lesionó el 22 de enero en un juego ante el Cruz Azul y fue operado por una lesión de ligamento cruzado y menisco lateral de la rodilla derecha.

Su tiempo de recuperación es de ocho a nueve meses por lo que regresaría por ahí de octubre.

Por cuestión administrativa, el jugador fue dado de alta en la filial Raya2.

"Si también se pondría registrar a Duván", dijo el presidente Deportivo Duilio Davino al preguntarle si el colombiano pudiera ser registrado antes del cierre de fichajes del 5 de septiembre.

¿Lo han pensado?

"Sí lo estamos pensando y hablando con los doctores tenemos todavía tiempo y si vemos junto con los doctores de de Duván haya una posibilidad de que pudiera estar en Liguilla, entendiendo que hoy Joao no va a poder estar, pues a lo mejor lo haremos", respondió.

Los números de Vergara con Monterrey:

- 24 Juegos oficiales

- 15 veces titular

- 6 Goles

- 1 Asistencia

- 1 Título (Concachampions)