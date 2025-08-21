Una nueva oportunidad

Los Pumas presentaron a sus dos últimos refuerzos para este Apertura 2025. Los mexicanos José Juan Macías y Alan Medina se convirtieron oficialmente en jugadores del Club Universidad.

Sin embargo, las dudas por ambos futbolistas son mayores. Alan Medina, proveniente del Querétaro, no logró consolidarse en ninguno de sus pasados seis equipos, mientras que JJ ha vivido atormentado por sus constantes lesiones, varias de gravedad.

La realidad es innegable y José Juan lo acepta. Así lo manifestó en su presentación. "La palabra que me describe ahora es agradecido, me fui a Europa a resolver el tema de lesiones, me siento en mi mejor forma física, eso es cosa del pasado. Esperen cero expectativas de mí, empiezo de cero, es como volver a debutar. Es la oportunidad de mi vida; agradecido y feliz, llego a un grande, no llego a cualquier otro club", declaró.

Para Medina, llegar a Pumas también es una oportunidad inmejorable para seguir creciendo como futbolista. Sabe el reto que significa vestir la camiseta auriazul y se dice listo física y mentalmente. "Para mí es una oportunidad, la de mi vida. Agradecido con el club, que se fijaran en mí, lo tomaré como es, la oportunidad de mi vida. Se lo voy a demostrar [a la afición] partido a partido, tener esa relación con el aficionado y todos los que han confiado conmigo", aseveró el extremo.



