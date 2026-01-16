Dura prueba en El Encanto

Los Cañoneros del Mazatlán siguen sin funcionar en el Clausura 2026 y este viernes tendrán otra dura prueba cuando reciban a los Rayados del Monterrey en El Encanto, en el marco de la jornada 3.

Christian Ramírez, que debuta en la Liga MX como técnico, tiene ante si un enorme reto con los mazatlecos, y aunque apenas inicia el torneo, ya ha dejado escapar puntos importantes de cara al porcentaje, el cual parece que no la va a librar.

Una vez más de local, los Cañoneros tienen que empezar a hacer sentir su casa y funcionar de acuerdo a los que exige la afición. Sin embargo, el plantel no le da para más y tendrá que hacerlo con lo que tiene y suplir a un referente como Nicolás Benedetti, que era el alma del equipo.

Sin embargo, no se ve un futuro promisorio para los mazatlecos, por lo que tendrán que hacer un esfuerzo para no sufrir su tercera derrota consecutiva.

Pero enfrente tendrá aun cuadro más que competitivo y con un plantel de primera como lo es Rayados del Monterrey, que ya empieza a carburar.

Dominic Torrent ha puesto calma a su equipo tras un inicio incierto y ya con una victoria en el torneo, busca reforzar que va por buen camino de la mano de Sergio Canales, Germán Berterame y compañía.

Tra lo visto en los primeros encuentros, no se ve por donde Mazatlán le pueda hacer daño a los regiomontanos, y deberá preocuparse, primero, porque no marquen gol, y después ver por donde atacar al rival.

Monterrey ya ganó de visitante en una plaza complicado como lo es Aguascalientes; ahora, en su visita a El Encanto, podría salir con otros tres puntos, y hacer valer su confición de favorito para este encuentro y seguir como candidato al título.

Mazatlán recibirá a Monterrey este viernes 16 de enero a partir de las 21:00 horas dando apertura a la fecha 3 del Clausura 2026, encuentro que será transmitido por Azteca 7 y Fox one.



