Los cambios que tendrá la Liguilla del Clausura 2026; sin Play-in

Este martes se llevó a cabo la Asamblea Ordinaria de Dueños de la Liga MX, en el Centro de Alto Rendimiento de la FMF, en la que se confirmaron los cambios que tendrá la Liguilla del próximo torneo Clausura 2026.

Mikel Arriola, Comisionado de la Federación Mexicana de Futbol (FMF), confirmó que la próxima Fiesta Grande se llevará a cabo sin seleccionados nacionales, como parte del proyecto para apoyar a la Selección Mexicana y a Javier Aguirre rumbo al Mundial de 2026.

La fecha de entrega de seleccionados para inicio de la convocatoria es el jueves 30 de abril; sin embargo, tendrán, por orden de FIFA, una semana de vacaciones, por lo que comenzarán a concentrar con el Tricolor el 4 de mayo.

Esta situación hará que los futbolistas se pierdan la Liguilla con sus respectivos clubes y las semifinales de vuelta del torneo Copa de Campeones de la Concacaf, en caso de participar.

¿Qué cambios se implementarán en la Liguilla 2026?

Asimismo, Francisco Iturbide, Director General de Operaciones de Competencias y Desarrollo de la Liga MX, confirmó que para esta Liguilla, todos los equipos clasificados podrán jugar con sus nueve jugadores No Formados en México (NFM) al mismo tiempo en la cancha.

Ahora, el reglamento permite únicamente jugar con siete futbolistas NFM en el terreno de juego.

"El plan de Javier fue aprobado desde la asamblea pasada, el acuerdo al que llegamos, tanto la administración como clubes, los jugadores necesitan una semana de vacaciones, para cumplir el plan de Javier. No podrán tener a estos jugadores, no es una cosa de excepción, así se aprobó", declaró Iturbide.

Detalles sobre la ausencia de seleccionados nacionales

Para el siguiente torneo Clausura 2026, la Liga MX volverá a la Liguilla sin Play-In, así lo confirmaron Mikel Arriola, Comisionado de la Federación Mexicana de Futbol y Francisco Iturbide, Director General de Operaciones de Competencias y Desarrollo de la Liga MX.

"Parte del acuerdo con Javier es que no haya play-in. La reprogramación (de partidos) solamente será por causas de fuerza mayor", explicó Francisco.

Sin embargo, Arriola negó que el Play-In se haya quitado para siempre. Eliminar este nuevo formato que llegó para el torneo Clausura 2023 será una decisión de todos los dueños tras finalizar el próximo Clausura 2026 de la Liga MX.

Nuevas reglas para la Liguilla de la Liga MX

La Fiesta Grande del futbol mexicano se jugará de fin a fin, sin actividad entre semana para evitar que se empalmen con juegos de la Copa de Campeones de la Concacaf.