Diablos Rojos del Toluca inician su camino hacia el bicampeonato

Los Diablos Rojos del Toluca arrancan su camino hacia el bicampeonato de la Liga MX. En los cuartos de final del Apertura 2025 estarán enfrentando a los Bravos de Juárez, equipo que está en su primera liguilla tras su regreso a la Primera División.

¿Cuál es la opinión de Marcel Ruiz sobre el duelo?

Al ser el vigente campeón, el cuadro "choricero" llega como el gran favorito en la serie frente al equipo fronterizo, pero Marcel Ruiz es cauto respecto a esa obligación. "Si clasificaron es por algo, siempre van a ser rivales difíciles en Liguilla, cada quien con sus fortalezas, sus debilidades, pero creo que va a ser un duelo difícil, como siempre".

Durante los últimos duelos de la fase regular, el equipo mexiquense tuvo algunos resultados que despertaron dudas sobre su candidatura para el campeonato, aunque eso no preocupa al mediocampista. "Llegamos en buen momento, más allá de que en el cierre tuvimos dos o tres juegos que empatamos, creo que fue un tema circunstancial. Ahora enfrentamos a un rival que es su primera Liguilla y trataremos de aprovechar la localía, como siempre lo hemos hecho, y nada, hay que jugar los partidos", explicó.

¿Qué destaca Marcel Ruiz sobre la afición?

Marcel no se enfoca en si son vistos como favoritos al título, y asegura que su trabajo será mostrado sobre el terreno de juego. "No sé, creo que, desde el torneo pasado, incluso haciendo un buen torneo, nunca se nos consideró el máximo candidato y aun así logramos ser campeones. Entonces nosotros, honestamente no nos fijamos en eso, simplemente hacemos nuestro trabajo, tratamos de estar atentos, de hacer lo mejor posible a la hora del partido y se nos han dado los resultados, y como equipo, tenemos una gran química, que es lo que nos distingue de los demás, y ahora iremos partido a partido para lograr ahora el Bicampeonato".

La afición "choricera" fue catalogada por Marcel como la mejor del país y aprovechó para mandarle un mensaje a todos los seguidores del Toluca. "Que sigan como siempre han estado, creo que son la mejor afición de México. El estadio siempre está lleno, ahora en Liguilla, los ambientes terminan pesando mucho a los rivales entonces creo que son parte fundamental de todo lo que venimos construyendo y de todo lo que hemos logrado".