Azcárraga visita al América, tuvo reunión con el plantel

El momento importante del torneo Apertura 2025 se acerca y en el Nido lo saben. América está clasificado a la Liguilla del futbol mexicano, pero el objetivo del liderato sigue como tarea pendiente.

¿Qué equipos enfrentará América?

León y Toluca son los rivales que le restan a las Águilas; sin embargo, más allá de finalizar primeros o no, la gran misión es alcanzar el título de la Liga MX. Es la única misión para lo que resta del certamen.

¿Cuál fue la visita de Emilio Azcárraga Jean?

Por ello, este viernes visitó el Nido de Coapa Emilio Azcárraga Jean, propietario del equipo. Así lo dio a conocer el club azulcrema en sus redes sociales. "Es momento de cerrar el Torneo Regular y de enfocar todos nuestros esfuerzos en la Liguilla", se puede leer en el tuit de las Águilas.

En las fotografías aparece Azcárraga Jean y los presidentes Santiago Baños (deportivo), Héctor González Iñárritu (operativo) al frente de todo el equipo, cuerpo técnico y staff. El encuentro fue para recordar lo que se juegan, lo que viene en esta fiesta grande. Emilio se ha caracterizado siempre por estar cerca de su equipo y exigir cuando se acercan los momentos clave.