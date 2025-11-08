Toluca recibe al América en el Nemesio Diez, el juego más llamativo

El Toluca y el América protagonizan uno de los partidos más interesantes de la última jornada del Apertura 2025 de la Liga MX.

Los Diablos Rojos reciben a las Águilas en el Estadio Nemesio Diez, con el objetivo de terminar la Fase Regular con una victoria. Además, el duelo tendrá en juego más que solamente los tres puntos: la posibilidad de terminar en la cima de la tabla general.

¿Cuál es la situación actual de ambos equipos?

Por supuesto, Cruz Azul tendrá la última palabra, ya que jugará su partido ante Pumas después de que los escarlatas y los azulcremas midan fuerzas en el inmueble mexiquense. El actual monarca del futbol mexicano y el conjunto de Coapa se enfrentarán en La Bombonera, con la esperanza de quedarse con el súperliderato del torneo.

De momento, el Toluca se encuentra ubicado en la segunda posición de la clasificación, con 34 puntos, mientras que el América está en la tercera, con la misma cantidad de unidades. Sin embargo, la diferencia de goles favorece a la escuadra de Antonio Mohamed que tiene +23, por el +17 de la de André Jardine. Por tal motivo, este duelo será crucial para las aspiraciones de ambos clubes que sueñan con colocarse en lo más alto de la tabla.

¿Cómo llegan Toluca y América a este partido?

A este compromiso, los Diablos Rojos llegan con una racha de tres juegos consecutivos sin poder ganar, con saldo de tres empates (Tijuana, Pachuca y Atlas). Por tal motivo, los dirigidos por el "Turco" tienen la necesidad de sumar de a tres de nueva cuenta, sobre todo para entrar con mejor ánimo a la Liguilla.

Por su parte, las Águilas cuentan con una marca de tres encuentros sin conocer la derrota, gracias a las dos victorias (Puebla y León) y al empate (Mazatlán FC) que obtuvo en las pasadas semanas.

¿Qué significa este partido para la clasificación?

Es importante mencionar que, tanto el Toluca como el América, ya cuentan con su lugar asegurado dentro de los cuatro primeros lugares, ya que es prácticamente imposible que el Monterrey, que tiene una diferencia de +3, los alcance en la tabla general, en dado caso de que derroten a las Chivas en el Estadio Akron.