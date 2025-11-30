Listas las semifinales del Apertura 2025 de la Liga MX

Después de unos emocionantes cuartos de final, las semifinales del Apertura 2025 están definidas.

¿Qué equipos avanzaron a las semifinales?

Monterrey, Toluca, Tigres y Cruz Azul se convirtieron en los cuatro invitados a la antesala de la final de la Liga MX. "Rayados" se convirtió en el primer equipo invitado a esta instancia, aunque cayeron 2-1 en su juego frente al América, el marcador global de 2-3 les ayudó a evitar la eliminación y seguir en la contienda por el título.

Más tarde, Los Diablos igualaron sin goles ante los "Bravos" de Juárez, a quienes vencieron en la ida 2-1 y con eso les bastó para calificar y alimentar el sueño del bicampeonato.

¿Cómo se dieron los resultados de los cuartos de final?

En esta triple cartelera del sábado, los Tigres se midieron a Tijuana con la tarea de revertir un 0-3, el cual parecía complicado, pero terminó siendo sencillo. Tigres goleó 5-0 a los Xolos para conseguir la heroica y así meterse en las semifinales.

Por último, Cruz Azul se encargó de firmar su pase a la siguiente ronda de forma complicada tras derrotar 3-2 a las Chivas, que dejaron escapar una gran oportunidad de meterse en la siguiente fase.

¿Cuáles son los emparejamientos de las semifinales?

Las semifinales confirmadas del Apertura 2025 son:

- Toluca vs Rayados de Monterrey

- Tigres vs Cruz Azul