Listas las semifinales del Apertura 2025 de la Liga MX

Listas las semifinales del Apertura 2025 de la Liga MXLos equipos se enfrentan en la antesala de la final del torneo mexicano.
Después de unos emocionantes cuartos de final, las semifinales del Apertura 2025 están definidas.
¿Qué equipos avanzaron a las semifinales?
Monterrey, Toluca, Tigres y Cruz Azul se convirtieron en los cuatro invitados a la antesala de la final de la Liga MX. "Rayados" se convirtió en el primer equipo invitado a esta instancia, aunque cayeron 2-1 en su juego frente al América, el marcador global de 2-3 les ayudó a evitar la eliminación y seguir en la contienda por el título.
Más tarde, Los Diablos igualaron sin goles ante los "Bravos" de Juárez, a quienes vencieron en la ida 2-1 y con eso les bastó para calificar y alimentar el sueño del bicampeonato.
¿Cómo se dieron los resultados de los cuartos de final?
En esta triple cartelera del sábado, los Tigres se midieron a Tijuana con la tarea de revertir un 0-3, el cual parecía complicado, pero terminó siendo sencillo. Tigres goleó 5-0 a los Xolos para conseguir la heroica y así meterse en las semifinales.
Por último, Cruz Azul se encargó de firmar su pase a la siguiente ronda de forma complicada tras derrotar 3-2 a las Chivas, que dejaron escapar una gran oportunidad de meterse en la siguiente fase.
¿Cuáles son los emparejamientos de las semifinales?
Las semifinales confirmadas del Apertura 2025 son:
- Toluca vs Rayados de Monterrey
- Tigres vs Cruz Azul