Regreso de la Liga MX: Clásico Nacional entre América y Chivas destaca la jornada

Esta semana no habrá actividad de la Liga MX por la pausa a raíz de la fecha FIFA, donde la Selección Mexicana enfrentará dos partidos amistosos contra las selecciones de Japón y Corea del Sur en Estados Unidos; sin embargo, cuando se reanude el campeonato con los partidos de la jornada 8, lo hará nada más y nada menos que con una nueva edición del Clásico Nacional entre América y Chivas en el estadio Ciudad de los Deportes.

Al ser país organizador de la Copa del Mundo, el Tri no tiene partidos oficiales en esta fecha FIFA, aunque sí enfrentará rivales de primer nivel, donde Javier Aguirre pondrá a prueba a algunos jugadores que aún no tienen su lugar asegurado en el próximo Mundial.

En la Liga MX, aún hay muchos futbolistas que sueñan con un ganarse su convocatoria con el Vasco, así que en el Apertura 2025 buscan dar su mejor versión.

Dentro de los partidos atractivos de la jornada 8, destaca el América vs Chivas, sobre todo por el momento que viven las Águilas con su refuerzo estrella Allan Saint-Maximin y la aparente crisis que vive el Guadalajara.

Sin embargo, hay otros duelos que llaman la atención como la visita de los Pumas a Mazatlán, el choque entre Pachuca y Cruz Azul en Hidalgo o el partido entre Tigres y León en el Volcán.

A continuación, les presentamos cuándo se jugará cada partido.

Viernes 12 de septiembre.

Necaxa vs Juárez (19:00 horas).

Mazatlán vs Pumas (21:00 horas).

Sábado 13 de septiembre.

Pachuca vs Cruz Azul (17:00 horas).

Tigres vs León (19:00 horas).

Atlas vs Santos Laguna (19:00 horas).

Toluca vs Puebla (21:00 horas).

América vs Chivas (21:15 horas).

Domingo 14 de septiembre.

Querétaro vs Monterrey (17:00 horas).