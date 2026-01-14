Tigres vs Pumas: Horario y canales para verlo en vivo

La actividad del Clausura 2025 de la Liga MX en su jornada dos cierra la noche de este miércoles en el Estadio Universitario de Monterrey, inmueble que recibe uno de los juegos más atractivos de la fecha: Tigres ante Pumas.

¿Cómo llega Tigres a su partido contra Pumas?

Tigres regresa a casa con el ánimo en alto después de arrancar el torneo con una victoria (2-1) sobre Atlético de San Luis, impulsados por un doblete de Marcelo Flores. Este miércoles retomarán el ritmo en el Estadio Universitario, donde mantienen un formidable respaldo local y buscarán consolidarse en la parte alta de la tabla desde temprano.

Detalles del encuentro entre Tigres y Pumas

Enfrente tendrán a Pumas, que viene de un empate (1-1) contra Querétaro en su debut en Ciudad Universitaria. Los auriazules mostraron solidez defensiva pero perdieron la capacidad ofensiva en los tramos finales para dejar en su afición un mal sabor de boca.