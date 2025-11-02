Liga MX Femenil: Así se jugarán los cuartos de final del Apertura

La fase final de la Liga MX Femenil está a punto de comenzar y los partidos de cuartos de final ya están definidos, con la presencia de tres de los cuatro equipos grandes del fútbol mexicano.

Otros equipos campeones como Tigres, Rayadas y Pachuca están presentes en búsqueda de agregar un nuevo trofeo a sus vitrinas. Las Amazonas se perfilan como las grandes favoritas a ganar el título tras terminar la temporada regular en el primer lugar, lo que les asegura cerrar los partidos de la Liguilla en el Volcán. El primer reto serán las Bravas de Juárez después de una temporada sorpresiva.

¿Cuáles son los partidos de cuartos de final?

Las vigentes campeonas del Pachuca se enfrentarán al Cruz Azul, y en una reedición de la final del Clausura 2024, América y Rayadas se verán las caras. Finalmente, el Toluca se medirá contra el Guadalajara por un boleto a semifinales.

¿Cómo se jugarán los cuartos de final del Apertura 2025?

Con días y horarios por definir, estos son los partidos de los cuartos de final del Apertura 2025 en la Liga MX Femenil: