Liguilla Apertura 2025: Estos son los horarios para los duelos de los cuartos de final

La Liguilla del Apertura 2025 está cada vez más cerca de comenzar. Únicamente, quedan dos espacios disponibles para definir las series de los cuartos de final.

Después de 17 jornadas, la Fase Regular finalizó el pasado domingo 9 de noviembre y la Fase Final está por iniciar en los próximos días.

Hasta el momento, Toluca, Tigres, Cruz Azul, América, Monterrey y Chivas se encuentran instalados en la Fiesta Grande del futbol mexicano. Por lo que todavía queda pendiente cuáles serán los otros dos equipos que los acompañarán en la última instancia del torneo.

De momento, hay dos enfrentamientos de los cuartos de final ya confirmados: Cruz Azul vs Chivas y América vs Monterrey.

¿Qué equipos buscan su lugar en la Liguilla?

Mientras que el Toluca y los Tigres se encuentran esperando conocer a su próximo rival, que saldrá de los cuatro clubes que lograron evitar la eliminación. Tijuana, FC Juárez, Pachuca y Pumas tendrán una nueva oportunidad de conseguir su boleto para la Liguilla, al haberse instalado en el Play-In.

Los Tuzos, los Xolos, los Bravos y los Felinos se lograron instalarse entre el sexto y el décimo lugar de la tabla general y se ganaron el derecho de tener otra posibilidad de formar parte de los ocho clasificados.

Por la posición en la tabla, los emparejamientos quedaron de la siguiente manera: Tijuana vs FC Juárez y Pachuca vs Pumas. El ganador del fronterizo se convertirá en el séptimo invitado de la Fiesta Grande, mientras que el perdedor jugará un nuevo partido y podrá buscar su boleto una vez más. Su rival saldrá del equipo que se quede con la victoria en la otra serie, es decir, los Tuzos o los Felinos.

Cabe resaltar que los tres duelos del Play-In son eliminatorias a partido único en la casa del rival mejor ubicado en la clasificación general.

¿Cuándo y dónde ver los duelos del Play-In?

Tijuana vs FC Juárez

Fecha: Jueves 20 de noviembre

Hora: 21:00 horas

Estadio: Caliente

Transmisión: Caliente TV/FOX One

Pachuca vs Pumas

Fecha: Jueves 20 de noviembre

Hora: 19:00 horas

Estadio: Hidalgo

Transmisión: Caliente TV/FOX One.