Cruz Azul y Toluca se retan en el Estadio Olímpico Universitario

Cruz Azul y Toluca protagonizarán una auténtica lucha de poder a poder en el Estadio Olímpico Universitario.

La Máquina y los Diablos tienen la segunda y la tercera plantilla más cara de la Liga MX, con un valor de 94 y 85 millones de dólares respectivamente, por lo que si algo está asegurado es que habrá calidad de sobra sobre la cancha de CU.

Pero, además del duelo de billetazos, otra de las historias de la noche será el enfrentamiento entre el entrenador escarlata Antonio Mohamed y la escuadra cruzazulina, la cual se le ha indigestado como local al "Turco".

El estratega argentino se ha medido siete veces a Cruz Azul en calidad de visitante durante su paso con equipos como Tijuana, América, Rayados y Pumas, de las cuales solo pudo llevarse una victoria.

Ese único resultado positivo se dio en el Apertura 2023, cuando venció por goleada de 4-1 a los Cementeros en el Estadio Azteca dirigiendo al Club Universidad Nacional.

Curiosamente, ahora Mohamed tendrá la oportunidad de contrarrestar esa racha negativa en el Olímpico Universitario, la que fuera su casa durante el 2023 cuando se encontraba en el banquillo de Pumas.

Y el historial reciente entre celestes y Diablos parece favorecer al "Turco", pues Cruz Azul no le ha podido ganar de local a Toluca en los últimos cuatro años (Apertura 2021), tiempo en el que acumula dos descalabros y un empate.

Será una disputa personal entre el club cementero y Mohamed, quien, además, estuvo muy cerca de llegar al banquillo de La Noria en el 2019.

Asimismo, será la primera vez que Cruz Azul reciba al Toluca en un partido oficial de Primera División en el Olímpico Universitario, recinto que albergó un duelo entre celestes y escarlatas en la Copa por México 2020, el cual ganó el equipo cementero por 1-0 con gol de Juan Escobar.

MOHAMED VS CRUZ AZUL JUGANDO DE VISITANTE

Esta será la tercera vez que Mohamed visita a Cruz Azul como DT campeón de Liga (2013 con Tijuana, 2015 con Rayados (había sido campeón con América)). Así le ha ido:

Cruz Azul 5-0 Tijuana C2013

Cruz Azul 4-0 América A2014

Cruz Azul 1-0 Monterrey C2015

Cruz Azul 4-0 Monterrey C2016

Cruz Azul 2-2 Monterrey C2017

Cruz Azul 1-1 Monterrey A2017

Cruz Azul 1-4 Pumas A2023

El récord del 'Turco' es de una victoria, dos empates y cuatro derrotas visitando a La Máquina como entrenador en la Liga MX.

JORNADA 6 / APERTURA 2025

CRUZ AZUL VS. TOLUCA

TV: Canal 5, TUDN y ViX+ / 21:05 h

OTROS PARTIDOS

LEÓN VS. PACHUCA

TV: Tubi y Caliente TV / 17:00 h

RAYADOS VS. MONTERREY

TV: Canal 5, TUDN y ViX+ / 19:00 h

MAZATLÁN VS. TIGRES

TV: Azteca 7, Tubi y Caliente TV / 19:00 h