Desde 2020 que los cuatro grandes no disputan la Liguilla

La Jornada 17 del futbol mexicano tiene aún mucho por definir de cara a la fase de eliminación del torneo Apertura 2025 de la Liga MX. América, Cruz Azul y Guadalajara, tres de los cuatro clubes considerados "grandes" de México, ya tienen su lugar seguro en Liguilla, a la que accederán sin necesidad de disputar el Play-In.

¿Qué necesita Pumas para clasificar?

Caso totalmente opuesto al del cuarto equipo grande del balompié: los Pumas de la UNAM. El conjunto de Efraín Juárez debe ganar esta noche en Puebla ante Cruz Azul si quiere unirse al resto de gigantes del futbol mexicano en la Liguilla. Desde el torneo Guard1anes 2020 que los cuatro equipos más populares de nuestro futbol no están en la fiesta grande. Con América, Cruz Azul y Guadalajara clasificados de manera directa, está en manos de Universidad Nacional unírseles o terminar como el hazmerreír de la elite del balompié mexicano.

¿Qué está en juego en la jornada 17?

En lo que resta de la Jornada 17 hay todavía mucho en juego. En la cima, Cruz Azul necesita asegurar el liderato y, por consecuencia, la localía en los encuentros de vuelta en toda la fase de eliminación por lo que no está en sus planes regalarle la victoria a uno de sus acérrimos rivales. Pumas se juega el proyecto de Efraín Juárez al mando de la escuadra del Pedregal tras un torneo en donde apenas lograron sumar 18 puntos en 16 partidos.