Confirmada la hora y fecha para el partido entre Juárez y Pachuca

Luego del último parón de selecciones en noviembre, la Liga MX regresó a su actividad con el Play In, donde los Xolos de Pachuca se clasificaron a la Liguilla del Apertura 2025 tras vencer a Juárez, quien ahora se medirá a Pachuca en la pelea por ver quién será quien entre a los Cuartos de final.

¿Cuándo y a qué hora jugarán Pachuca y Juárez en el Play In?

Los de Hidalgo se hicieron acreedores de poder jugar este duelo tras vencer a los Pumas en casa, con un marcador de 3-1, mientras que los Bravos, al haber perdido ante Tijuana, con la misma pizarra, tendrán una segunda oportunidad de colarse a la Liguilla.

El partido que promete emociones y goles, se disputará en el estadio Olímpico Benito Juárez, el domingo 23 de noviembre, y se podrá sintonizar a partir de las 19:00 horas, tiempo del Centro de México.

¿Qué se espera del partido entre Pachuca y Juárez?

Este encuentro es crucial para ambos equipos, ya que el ganador avanzará a la siguiente fase del torneo. Pachuca llega con la moral alta tras su victoria reciente, mientras que Juárez buscará aprovechar su localía para revertir su situación.

¿Cuál es el contexto del Play In en la Liga MX?

El Play In es una fase que permite a los equipos que no lograron clasificar directamente a la Liguilla tener una segunda oportunidad. Este formato ha generado un gran interés entre los aficionados, quienes esperan un partido lleno de intensidad y competitividad.