Santander y el "Gato" Ortiz serán los árbitros del Play-In

Este jueves 20 de noviembre se disputará la primera ronda del Play-In en el torneo Apertura 2025 de la Liga MX con los duelos Pachuca-Pumas y Tijuana-Juárez. La comisión de árbitros dio a conocer a las planillas que impartirán justicia en este par de enfrentamientos, encabezadas por dos silbantes con gafete FIFA.

¿Quiénes son los árbitros designados?

Luis Enrique Santander será el juez principal en el partido entre los "Tuzos" y los del Pedregal, a celebrarse en el Estadio Hidalgo el jueves a las 19:00 horas (centro de México). El oriundo de Irapuato, Guanajuato estará acompañado por Michel Espinoza y Erik Durón como abanderados, mientras que Vicente Reynoso será el cuarto árbitro. En el Video Assistant Referee (VAR) estarán Guillermo Pacheco y Michel Caballero.

Para el choque fronterizo entre Xolos y Bravos será Marco Antonio "El Gato" Ortiz el silbante principal. El duelo comenzará a las 21:00 horas (centro de México) y contará con Christian Espinoza y Michel Alejandro Morales como abanderados, Maximiliano Quintero como cuarto árbitro, y Erick Yair Miranda junto a Jorge Camacho estarán operando el VAR.

¿Cuál es el desempeño de los árbitros en el torneo?

Santander apenas pitó siete encuentros en el torneo Apertura 2025 y sacó un total de 31 tarjetas (29 amarillas y dos rojas). Por su parte, Ortiz vio acción en 10 encuentros, todos como juez principal, y repartió 52 tarjetas (48 amarillas y cuatro rojas).