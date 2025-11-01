América vs León: Horario y canales para ver la Liga MX

El América quiere cerrar la fase regular como líder del torneo Apertura 2025 y para ello deben vencer esta noche al León, en el Estadio Ciudad de los Deportes. Su último partido como local en fase regular.

Los azulcrema llegan con 31 puntos y ubicados en la cuarta posición; una derrota o empate significaría alejarse de la lucha por el liderato del certamen de la Liga MX. Rayados, Tigres, Toluca y Cruz Azul son los rivales que se mantienen en la disputa por los puestos importantes de la clasificación; León, el rival de los emplumados marcha en la penúltima posición con 13 unidades.

Los de Coapa seguirán sin contar con elementos como Henry Martín, Alejandro Zendejas, José Zúñiga e Isaías Violante. Así, el equipo capitalino buscará imponerse a los de James Rodríguez.

¿Cuál es el contexto del partido?

El último partido del América será frente a Toluca en el Estadio Nemesio Díez, un duelo complicado por lo que ganar esta noche es una obligación para el conjunto de las Águilas, que ayer recibieron la visita en el Nido de Emilio Azcárraga Jean.

¿Cuándo y dónde ver el América vs León?

Este compromiso entre América y León podrá ser transmitido por televisión abierta. Te contamos los detalles para que no se te pase este duelo de la Jornada 16 de la Liga MX.

Fecha: sábado 1 de noviembre

Horario: 21:10

Transmisión: Canal 5, TUDN y ViX Premium.