Cuáles son las altas y bajas de los 18 equipos rumbo al Clausura 2026

Con el Clausura 2026 a la vuelta de la esquina, los clubes de la Liga MX continúan con su armado de su plantilla para buscar pelear por el título del fútbol mexicano, intentando frenar a los Diablos Rojos del Toluca, actuales bicampeones del torneo.

Actualmente, los equipos están en sus pretemporadas, afinando detalles de cara a su debut en la siguiente campaña, lo que incluye decidir cuáles futbolistas permanecen y se van de la institución.

El próximo torneo del fútbol mexicano arrancará el viernes 9 de enero, es decir, en dos semanas.

¿Qué cambios han realizado los clubes de la Liga MX?

A continuación, repasaremos todas las altas y las bajas oficiales de cada uno de los clubes del fútbol mexicano tras el cierre del Apertura 2025.

América

Altas: Ninguna

Bajas: Ninguna

Atlas

Altas: Manuel Capasso y Rodrigo Schlegel

Bajas: Ninguna

Atlético San Luis

Altas: Anderson Duarte, Leonardo Flores, Benjamín Galindo Jr.

Bajas: Ronaldo Nájera

Chivas

Altas: Brian Gutiérrez, Ricardo Marín y Ángel Sepúlveda

Bajas: Javier Hernández, Cade Cowell e Isaac Brizuela

Cruz Azul

Altas: Jorge Rodarte

Bajas: Ángel Sepúlveda

FC Juárez

Altas: Pedro Caixinha

Bajas: Martín Varini (DT), Dieter Villalpando, Jonathan González, Ángel Zaldívar

León

Altas: Díber Cambindo, Juan Pablo Domínguez, Nicolás Vallejo

Bajas: James Rodríguez

Mazatlán FC

Altas: Christian Ramírez (DT)

Bajas: Robert Dante Siboldi y Nicolás Benedetti

Monterrey

Altas: Alonso Aceves

Bajas: Sergio Ramos

Necaxa

Altas: Martín Varini (DT), Aquiles Zamora

Bajas: Fernando Gago y Diber Cambindo

Pachuca

Altas:

Bajas: Luis Rodríguez y Alonso Aceves

Puebla

Altas: Albert Espigares (DT), Eduardo Mustre, Ignacio Maestro Puch

Bajas: Ricardo Marín, Jesús Rivas, Efraín Orona y Juan Fedorco

Pumas

Altas: Juninho Vieira, César Garza, Antonio Leone

Bajas:

Querétaro

Altas: Esteban González (DT), Daniel Parra, Jean Unjanque, Eduardo Pérez, Alex Alcalá

Bajas: Benjamín Mora, Ángel Zapata, Oscar Manzanares

Santos

Altas: Efraín Orona, Lucas Di Yorio, Carlos Gruezo

Bajas:

Tigres

Altas:

Bajas: Sebastián Córdova, Javier Aquino

Tijuana

Altas: Ninguna

Bajas: Ninguna

Toluca

Altas:

Bajas: Juan Pablo Domínguez.