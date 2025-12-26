Cuáles son las altas y bajas de los 18 equipos rumbo al Clausura 2026

Cuáles son las altas y bajas de los 18 equipos rumbo al Clausura 2026Impacto de las nuevas incorporaciones en la Liga MX
Con el Clausura 2026 a la vuelta de la esquina, los clubes de la Liga MX continúan con su armado de su plantilla para buscar pelear por el título del fútbol mexicano, intentando frenar a los Diablos Rojos del Toluca, actuales bicampeones del torneo.
Actualmente, los equipos están en sus pretemporadas, afinando detalles de cara a su debut en la siguiente campaña, lo que incluye decidir cuáles futbolistas permanecen y se van de la institución.
El próximo torneo del fútbol mexicano arrancará el viernes 9 de enero, es decir, en dos semanas.
¿Qué cambios han realizado los clubes de la Liga MX?
A continuación, repasaremos todas las altas y las bajas oficiales de cada uno de los clubes del fútbol mexicano tras el cierre del Apertura 2025.
América
Altas: Ninguna
Bajas: Ninguna
Atlas
Altas: Manuel Capasso y Rodrigo Schlegel
Bajas: Ninguna
Atlético San Luis
Altas: Anderson Duarte, Leonardo Flores, Benjamín Galindo Jr.
Bajas: Ronaldo Nájera
Chivas
Altas: Brian Gutiérrez, Ricardo Marín y Ángel Sepúlveda
Bajas: Javier Hernández, Cade Cowell e Isaac Brizuela
Cruz Azul
Altas: Jorge Rodarte
Bajas: Ángel Sepúlveda
FC Juárez
Altas: Pedro Caixinha
Bajas: Martín Varini (DT), Dieter Villalpando, Jonathan González, Ángel Zaldívar
León
Altas: Díber Cambindo, Juan Pablo Domínguez, Nicolás Vallejo
Bajas: James Rodríguez
Mazatlán FC
Altas: Christian Ramírez (DT)
Bajas: Robert Dante Siboldi y Nicolás Benedetti
Monterrey
Altas: Alonso Aceves
Bajas: Sergio Ramos
Necaxa
Altas: Martín Varini (DT), Aquiles Zamora
Bajas: Fernando Gago y Diber Cambindo
Pachuca
Altas:
Bajas: Luis Rodríguez y Alonso Aceves
Puebla
Altas: Albert Espigares (DT), Eduardo Mustre, Ignacio Maestro Puch
Bajas: Ricardo Marín, Jesús Rivas, Efraín Orona y Juan Fedorco
Pumas
Altas: Juninho Vieira, César Garza, Antonio Leone
Bajas:
Querétaro
Altas: Esteban González (DT), Daniel Parra, Jean Unjanque, Eduardo Pérez, Alex Alcalá
Bajas: Benjamín Mora, Ángel Zapata, Oscar Manzanares
Santos
Altas: Efraín Orona, Lucas Di Yorio, Carlos Gruezo
Bajas:
Tigres
Altas:
Bajas: Sebastián Córdova, Javier Aquino
Tijuana
Altas: Ninguna
Bajas: Ninguna
Toluca
Altas:
Bajas: Juan Pablo Domínguez.