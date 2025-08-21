Futbol mexicano en TV abierta: Partidos destacados de la Jornada 6

Futbol mexicano en TV abierta: Partidos destacados de la Jornada 6Descubre los partidos televisados de la Jornada 6 y disfruta del futbol mexicano en TV abierta
La Jornada 6 del Apertura 2025 de la Liga MX ya está aquí. El torneo local arranca una fecha más con la amarga noticia de haberse quedado sin representantes en la Leagues Cup, donde los cuatro clubes mexicanos fueron eliminados por los de la MLS.
Para esta nueva fecha del futbol mexicano, hubo solamente una modificación en el calendario. El partido de Mazatlán vs Tigres cambió de fecha, debido a la participación de los felinos en la competencia binacional, y pasó de viernes a sábado.
El duelo más llamativo de este fin de semana es el del Cruz Azul vs Toluca. Aunque ambas escuadras viven presentes distintos, las expectativas de este partido son altas por lo que representa cada equipo.
Este viernes hay un total de tres partidos, para el sábado serán cuatro duelos, y para cerrar la jornada habrá dos en domingo.
Para esta jornada serán seis los partidos que podrán seguirse de manera gratuita, una gran noticia para la afición que quiere gozar de los juegos de la Liga MX.
Aquí te dejamos los partidos que serán transmitidos en televisión abierta.
Viernes 22 de agosto
FC Juárez vs Santos
Horario: 19:00 horas
Transmisión: Azteca 7
Sábado 23 de agosto
Monterrey vs Necaxa
Horario: 19:00 horas
Transmisión: Canal 5
Mazatlán vs Tigres
Horario: 19:00 horas
Transmisión: Azteca 7
Cruz Azul vs Toluca
Horario: 21:00 horas
Transmisión: Canal 5
Domingo 24 de agosto
Pumas vs Puebla
Horario: 17:00 horas
Transmisión: Canal 5
Atlas vs América
Horario: 21:00 horas
Transmisión: Canal 5