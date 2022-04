Licha Cervantes: 'Estoy feliz en Chivas, no pienso en irme'

"Estoy muy a gusto en Chivas, no pienso en irme a Europa y tampoco está en mi radar, estoy muy a gusto y mientras pueda estar en Chivas, estaré feliz de estar aquí", comentó Licha en conferencia de prensa.

"Mi prioridad es quedar campeona en Chivas, seguir peleando por los campeonatos de goleo y seguir trascendiendo en este equipo".

En el actual Clausura 2022 se mantiene como la líder de goleo individual, con 13 goles, y un promedio de anotar cada 63 minutos. La delantera rojiblanca busca el bicampeonato como máxima romperredes.

"Me siento contenta de poder aportar a Selección y estar metiendo goles aquí en Chivas".

"Me ilusiona (volver a ser campeona de goleo), todo depende de mi equipo, de entrar todas conectadas, estoy feliz de estar anotando y si no se me da el bicampeonato, estaré feliz si jugamos una Final con Chivas", añadió.

Chivas enfrentará el lunes a las Pumas en el Estadio Akron y en los últimos duelos del torneo regular jugará contra el Atlas, el 23 de abril y ante Rayadas el 2 de mayo.

A falta de tres jornadas, se encuentran en el tercer lugar general, con 34 puntos, Tigres tiene 34 y Monterrey es líder con 39.

"Estamos trabajando para cerrar de la mejor manera y todavía pelear por el primer lugar porque falta que se juegue el Clásico Regio, no la van a tener fácil ni ellas ni nosotras. La prioridad era clasificar entre los primeros cuatro lugares y ya lo hicimos".

"Es un cierre impresionante que vamos a tener por los equipos, los tres equipos tenemos esos cierres complicados, pero de eso se trata, de cerrar con lo mejor. Estamos preparadas y vamos a ir con todo a la Liguilla, eso para nosotras es una motivación enfrentarnos a esos equipos que estarán ahí, es una buena oportunidad para saber para qué está Chivas", apuntó.

Además, la jugadora negó que exista una dependencia en las Rojiblancas por contar con ella, pese a anotar 13 de las 23 dianas del equipo.

"Somos un equipo y yo meto goles gracias a mi equipo. Si no empujaran hacia a mí, no meteríamos goles. Puede que yo los meta, pero todo se genera en equipo. No creo que haya esa dependencia de mí o de las jugadoras que estamos en Selección".

Licha Cervantes también destacó el trabajo de Mónica Vergara al frente del Tri femenil.

"Nos vamos sintiendo más seguras las jugadoras ahora que estamos con Moni, ha avanzado muchísimo el proceso. Tenemos más de un año con ella, nos ha dado esa confianza para creer en lo que está haciendo. El futbol mexicano femenil ha crecido muchísimo en general".

"Tenemos un gran equipo en Selección, todas las jugadoras estamos ahí por algo y el por-mundial en Monterrey es un parteaguas para poder clasificar a Olímpicos, al Mundial y a la Copa Oro. El equipo está para eso".

Tanto la ariete de Chivas, como Stephany Mayor, de Tigres, aparecieron en el Top 5 mundial de la IFFHS Women's World Best Top Goal Scorer 2022.

"Hemos trabajado mucho para estar en ese ranking, no es fácil competir contra jugadoras de talla mundial, pero ahora con la Liga MX Femenil hemos crecido muchísimo, esto va de menos a más y queremos llegar a ese top de jugadoras. En Concacaf es difícil porque tenemos a muchas de Estados Unidos que compiten, pero trabajamos para sacar un boleto al Mundial", señaló Cervantes.