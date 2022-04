¡Levanta... muertos!

América, Chivas, Necaxa y Atlético de San Luis lanzaron un SOS con sus proyectos en llamas, pero ahora son ellos los que están en fuego de cara a la Fase Final.

Fernando Ortiz, Ricardo Cadena, Jaime Lozano y André Jardine acudieron al rescate como "bomberos", pero tras apagar el incendio tienen a sus equipos por lo menos en el Repechaje.

América fue sotanero y hoy presume serias opciones de Liguilla directa (25 puntos). Chivas y Necaxa aseguraron Repesca luego de tres victorias consecutivas. San Luis incluso evitará la multa por la Tabla de Cocientes, su principal objetivo; estos tres últimos presumen 23 unidades.

En caso de no conseguir el boleto a Cuartos de Final, apuntan a jugar como locales el Repechaje.

América recibe hoy a Cruz Azul en el Azteca, y San Luis a Santos el domingo en el Alfonso Lastras.

CON CADENA, ES OTRO EL REBAÑO

Soñaban con Matías Almeyda y despertaron con Ricardo Cadena.

El cese de Marcelo Michel Leaño opacó cualquier polémica por la designación del interino.

Cadena, quien fuera canterano rojiblanco y técnico del Tapatío, acudió a la llamada de auxilio.

Previo a su llegada, Chivas había colectado 7 puntos de los últimos 27 disputados.

Apenas hace dos semanas, barristas causaron destrozos en el hotel de concentración del Guadalajara en la Ciudad de México, con el pretexto de los malos resultados del equipo.

Un día después, el Rebaño rompió quinielas al vencer a Cruz Azul en el Estadio Azteca, en el primer juego de Cadena como interino.

Mientras la directiva analiza candidatos a la dirección técnica, Ricardo apagó el fuego gracias a las tres victorias consecutivas.

En esta resurrección es clave Alexis Vega, uno de los mejores jugadores del torneo y al que aún no pueden renovar.

Mientras Cadena ilusiona como técnico de las Chivas, Matías Almeyda ya firmó con el AEK Atenas.

¿QUIÉN ES FERNANDO ORTIZ?

El "Tano" fue minimizado a su llegada al América, tras el cese de Santiago Solari.

"Pero quién es Fernando Ortiz. Es como si me dijeras Pedro Pérez. No sé quién es. No lo conozco. Tampoco tiene merecimientos para dirigir al América", lanzó el exazulcrema Adrián Chávez.

La opinión pública compartía dicha postura. El "Tano" dirigía a la Sub 20 y fue elegido porque Gilberto Adame no llegó a un arreglo para asumir como técnico interino.

El argentino sólo jugó un torneo con las Águilas, por lo cual varios aficionados ni lo conocían.

De perfil bajo, canalizó su energía para sanar al vestidor. Primero abonó a la confianza de sus jugadores, después hizo algunas modificaciones tácticas, en particular al reforzar la media con dos contenciones, y finalmente logró un estilo de juego reconocible por los americanistas.

En este proceso, falleció su madre. Fernando permaneció al frente del equipo de cara al juego contra Necaxa y ese detalle movió las fibras de la plantilla.

JIMMY PONE A SOÑAR A LOS RAYOS

Se decía que Mesut Özil, Eva Longoria, Justin Verlander, Kate Upton y otros inversionistas iban a potenciar al Necaxa.

La realidad es que a los Rayos les cambió el rostro alguien menos famoso: Jaime Lozano.

Después de una difícil etapa como técnico de Gallos de Querétaro y de conseguir el bronce con la Selección Mexicana en Juegos Olímpicos, Jimmy recibió otra oportunidad en la Primera División.

Curioso, el técnico es de perfil bajo. No suele meterse en polémicas ni gusta del protagonismo. Nunca se le verá en cuclillas analizando el partido como si fuera el hijo de Marcelo Bielsa, tal y como lo hacía el ex técnico del Necaxa, Pablo Guede.

Así, sin mucho rollo, Lozano le aportó equilibrio al equipo, en el que destacan el portero Luis Ángel Malagón y los delanteros Milton Giménez y Rodrigo Aguirre. Sin grandes nombres, empezando por la dirección técnica, los Rayos alzan la mano como uno de los cuadros más competitivos del torneo.

Mientras, Guede ya está en cuclillas en las canchas donde juega el Málaga.

LES EVITA ANDRÉ JARDINE LA MULTA

Lo primero era cuidar el bolsillo; clasificar al Repechaje es hasta avaricia para el Atlético de San Luis.

En el Atlético de Madrid sudaban frío antes de la llegada de André Jardine a la dirección técnica. Los 120 millones de pesos desembolsados en 2021 por quedar en el último sitio de la Tabla de Cocientes cimbraron las finanzas. Desde España se ordenó vender al equipo; después, recularon.

La situación no mejoraba al arranque de este torneo. Al técnico Marcelo Méndez lo cesaron tras la tercera jornada. El cuadro potosino volteó entonces hacia el sur, para contratar a André Jardine, DT que llevó a Brasil a la conquista del oro olímpico en Tokio 2020.

Desde la salida de Méndez, San Luis resucitó, incluso cuando el brasileño aún no dirigía. Desde entonces sumó sus 23 unidades, 20 bajo el mando del nuevo técnico.

En este proceso, San Luis le ha pegado a clubes de la talla de América, Rayados, Pumas y Cruz Azul.

Está en el sitio 11 de la Tabla de Cocientes y ya evitó la multa.