Cruz Azul enfrenta a Pumas sin Rotondi, pero con la mira en liderato

Cruz Azul recibió un duro golpe previo al cierre del torneo. Rodolfo Rotondi, una de las piezas más importantes en el esquema de Nicolás Larcamón, no estará disponible para enfrentar a Pumas en el Estadio Cuauhtémoc, debido a una lesión muscular que lo marginó de la convocatoria.

El atacante argentino ya presentaba molestias desde hace algunos días y, para evitar una lesión mayor, el cuerpo técnico decidió darle descanso.

Su ausencia representa una baja significativa, especialmente considerando que el torneo pasado fue protagonista ante los universitarios con un doblete clave en Ciudad Universitaria.

¿Cuál es el objetivo de Cruz Azul?

A pesar de la baja de Rotondi, el objetivo en La Noria no cambia. Cruz Azul buscará derrotar a Pumas para amarrar el liderato general y asegurar que los duelos de vuelta en la Liguilla se jueguen en casa.

El equipo confía en mantener el nivel mostrado en las últimas jornadas, donde ha sido uno de los más regulares del campeonato. Nicolás Larcamón deberá ajustar su once inicial para suplir la ausencia del extremo y, al mismo tiempo, manejar con cautela la situación de Ignacio Rivero, quien acumula cuatro tarjetas amarillas.

¿Qué implica la baja de Rotondi para el equipo?

Una más le costaría perderse el primer partido de la Liguilla, por lo que el estratega deberá administrar sus minutos con inteligencia. Con Rotondi fuera y Rivero en riesgo, Cruz Azul se prepara para un duelo exigente ante un rival que también busca cerrar con fuerza y conseguir su pase al Play-In. La Máquina apuesta por mantener su ritmo y cerrar el torneo en lo más alto, a pesar de las adversidades.