León vs Pumas en choque de felinos con gris torneo

León recibirá este sábado a unos Pumas de la UNAM urgidos de una victoria en el cierre de temporada. La Perla del Bajío será testigo de un choque de felinos que han vivido un gris torneo y buscarán sacar a flote el orgullo deportivo en la cancha.

¿Cuál es el historial reciente entre León y Pumas?

La tendencia está del lado del conjunto que dirige el mexicano Efraín Juárez. Universidad Nacional suma ocho duelos sin perder ante León, en los que acumula seis victorias y un par de empates. La última vez que los Panzas Verdes vencieron en casa a los Pumas fue en la Final de vuelta del torneo Guard1anes 2020.

Sin embargo, los del Pedregal no ganan en el presente Apertura 2025 desde la Jornada 12 cuando derrotaron a Mazatlán en el estadio El Encanto. León, por su parte, no gana desde la fecha siete cuando venció en casa al Querétaro.

¿Dónde y a qué hora ver el partido entre León y Pumas?

El duelo felino tendrá transmisión en televisión de paga y plataforma de streaming.

León vs Pumas

Fecha: Sábado 25 de octubre

Hora: 19:00 horas (centro de México)

Transmisión: Fox One y Caliente.TV.