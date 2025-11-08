Duelo de sotaneros: León recibe al Puebla

En un torneo para el olvido, el Puebla visita a León en la última fecha del Apertura 2025, en un partido donde nadie se juega nada más que el orgullo. Ningún equipo le quitará la última posición al Puebla, quien a pesar de haber dado señales de vida en la jornada 13, no logró otra cosa más que un empate con Juárez en la fecha 15 y en su más reciente encuentro viene de perder 0-3 con Cruz Azul, el actual líder del torneo.







