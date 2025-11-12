James Rodríguez no seguirá en León, aseguró Jesús Martínez

El colombiano James Rodríguez no renovará contrato con el León, así lo aseguró el presidente del Grupo Pachuca, Jesús Martínez, poniendo punto final a una historia que no tuvo el brillo que se esperaba y estuvo lejos de entregar los resultados que se le exigían.

"James terminó su contrato. Le agradecemos que haya estado", declaró Jesús Martínez Patiño.

Aunque lo calificó como "un jugador histórico; para Colombia es como si fuera Messi en Argentina o Cristiano Ronaldo en Portugal, la realidad es que James no estuvo a la altura de las expectativas. En 34 partidos como jugador de la Fiera, anotó solamente cinco goles y aportó nueve asistencias.

¿Qué ocurrió?

Lo más cerca que estuvo de ser campeón fueron unos cuartos de final en la Liga MX. Sin embargo, hay un gran sector de la afición esmeralda que recordará a la exfigura del Bayern Múnich y Real Madrid como uno de los mejores futbolistas en vestir la camiseta del León.

¿Cuál es el futuro de James Rodríguez?

Así, James queda en condición de agente libre y podrá decidir a dónde continuar su carrera, a menos de un año de que empiece la Copa del Mundo 2026, en la cual Colombia ya está clasificada.