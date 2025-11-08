Las Chivas no quieren dejar nada a la suerte

El Akron está listo para bajar el telón de la fase regular del Apertura 2025. Las Chivas reciben en su casa a los Rayados del Monterrey en un duelo que se coloca como uno de los más llamativos de este fin de semana de definiciones.

Gabriel Milito y sus dirigidos llegan a este juego con la firme decisión de asegurar su lugar en la Liguilla, el cual estarían amarrando con una victoria o hasta con un empate. Además de buscar sellar su participación en la fase siguiente, el Rebaño tiene en Armando González a un posible campeón de goleo, pues el canterano rojiblanco llega con 11 goles en su cuenta, empatado con Joao Pedro (San Luis) y Paulinho (Toluca).

En el duelo pasado, el cuadro rojiblanco logró imponerse (0-1) en su visita a los Tuzos del Pachuca, un resultado que los hizo llegar a esta última fecha con pie y medio en la siguiente ronda.

El equipo de la Sultana del Norte llega con boleto en mano para la Fiesta grande. Sin embargo, los Rayados están buscando una victoria que los catapulte un puesto más arriba del que se encuentran, aunque depende del desenlace de otros juegos. Monterrey no pasó del empate (1-1) en su duelo anterior frente a los Tigres. Con estrellas como Sergio Ramos, Oliver Torres, Sergio Canales y Lucas Ocampos, Rayados arrancó el torneo como un gran favorito al título, etiqueta que hoy no tiene, por lo que busca dar un golpe de autoridad sobre Chivas. En el más reciente enfrentamiento entre ambos, La Pandilla venció 3-1.

Tigres también se ilusiona con acabar en el primer lugar

MONTERREY, NL.- El conjunto regiomontano dirigido por Guido Pizarro tiene enfrente un partido importantísimo de cara a la Liguilla. Si derrota al Atlético de San Luis podría terminar el torneo en el primer lugar de la tabla, pero todo depende de cómo le vaya a Cruz Azul, Toluca y América. Se ve algo muy complicado, pero la esperanza ahí está.

Por el lado del San Luis, sus posibilidades de entrar al Play-In son mínimas, pero por lo menos debe intentarlo.

Puebla y La Fiera viven el encuentro más intrascendente

LEÓN, Gto.- La pregunta que se contestará al término del juego a disputarse en el estadio León es: ¿Cuál equipo tuvo la campaña más mediocre, los Esmeraldas o La Franja? Es verdad que a los poblanos nadie los quita del último lugar de la competencia —sólo han sumado nueve puntos de los 51 posibles—, pero el honor de ganar el último juego quedará en la memoria. La Fiera, con sólo 13 unidades, verá este juego como la manera de decirle adiós a James Rodríguez, quien —se dice— no continuará en el club.



